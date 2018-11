HaydnAkademie startet zweiteiligen Klassik-Zyklus

Die HaydnAkademie ist in den kommenden Monaten mit einem neuen Klassik-Zyklus zweimal in Eisenstadt zu hören. Die Konzertabende am 24. November und am 9. März im Kultur- und Kongresszentrum stehen unter dem Motto: "Meister der Klassik - Virtuosen von morgen" und widmen sich der Förderung junger Talente.