"100 Jahre Oberösterreich" bei Festakt in Linz gefeiert

Mit einem Festakt in Linz ist am Sonntag das Jubiläum "100 Jahre Oberösterreich" gefeiert worden. Erinnert wurde an die Konstituierung der Provisorischen Landesversammlung und an die Wahl des Landeshauptmannes Johann Nepomuk Hauser am 18. November 1918. Festredner hoben die Bedeutung der Demokratie hervor. Gewarnt wurde aber auch vor einem Abtriften nach "weiter rechts" oder "weiter links".