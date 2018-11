Markus Söder meldet Kandidatur für CSU-Vorsitz an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Horst Seehofer auch als CSU-Chef beerben. Nach Seehofers Rücktrittsankündigung und einer Serie von Aufforderungen aus der ganzen Partei meldete er am Sonntag seine Kandidatur an. Der neue CSU-Vorsitzende soll auf einem Sonderparteitag am 19. Jänner gewählt werden. Zu diesem Datum will Seehofer sein Amt abgeben, das hatte er am Freitag angekündigt.