Missbrauchsvorwürfe gegen Yoga-Studio in Linz

In einem Yoga-Studio in Linz soll es laut einem Bericht der "Presse am Sonntag" zu körperlichen und emotionalen Übergriffen des Yogaschulleiters gegenüber Klienten gekommen sein. Nach Aussagen von ehemaligen Schülern seien Yoga-Schüler unter dem Deckmantel der "Spiritualität" missbraucht worden.