Vorarlberger Grünenchef bekräftigt Kritik an Abschiebepraxis

Im Zusammenhang mit zwei umstrittenen Abschiebungsfällen in Vorarlberg hat der Parteichef der Vorarlberger Grünen, Landesrat Johannes Rauch, am Sonntag in einer Aussendung seine Kritik an der Bundesregierung bekräftigt und forderte zu einem "Schulterschluss aller verantwortlichen Kräfte im Interesse des Landes" auf.