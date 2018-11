Lesachtal bald auch wieder von Osttirol aus erreichbar

Facebook

Einsatzfahrzeuge dürfen die Umfahrung bereits benutzen. Sie ist rund 4,6 Kilometer lang, rund zwei Kilometer mussten gänzlich neu errichtet werden. Die 1,2 Millionen Euro Errichtungskosten trägt das Land Kärnten. Bis Mitte der Woche finden noch Arbeiten statt, etwa werden Leitpflöcke angebracht und letzte Abschnitte asphaltiert. Weil die neue Straße nur vier Meter breit ist, wird sie als einspurig mit Ampelregelung geführt.

In der Sitzung der Landesregierung am Dienstag soll eine neue Hilfsmaßnahme für die betroffenen Regionen beschlossen werden. Weil die Auszahlung der Gelder aus dem Katastrophenfonds dauern kann, sollen sieben Millionen Euro aus dem Kärntner Regionalfonds als Zwischenfinanzierung in Form zinsloser Darlehen für die Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.