Klagenfurter attackierte steirische Perchten

Ein Klagenfurter hat am Sonntag um 0.45 Uhr in einem Innenstadtlokal eine steirische Perchtengruppe attackiert, einen der Perchten verletzt und die Fassade des Lokals beschädigt. Der 20-Jährige warf laut Polizei nach einer verbalen Auseinandersetzung im Lokal einen Aschenbecher in Richtung der Perchtengruppe. Vor dem Lokal zog der Klagenfurter dann einem Perchten ein Eisengitter über den Kopf.