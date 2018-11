Trump: Umfassender Bericht zum Fall Khashoggi bis Dienstag

Nach den Spekulationen um Erkenntnisse des Geheimdienstes CIA zum Fall des getöteten saudi-arabischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi hat US-Präsident Donald Trump einen umfassenden Bericht dazu bis Dienstag angekündigt. Das sagte Trump am Samstag am Rande seines Besuchs in den Brandgebieten in Kalifornien.