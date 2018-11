Strache kündigt Antrag zu Kopftuchverbot in Volksschulen an

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will Ernst machen mit einem Kopftuchverbot für Volksschülerinnen. Gegenüber "Österreich" kündigte er laut Vorabmeldung an, dass die Regierungsparteien kommende Woche im Parlament einen Initiativantrag für ein Kopftuchverbot in Volksschulen einbringen werden. Sein Sprecher bestätigte dies der APA. Auch die ÖVP bestätigte am Samstagabend entsprechende Pläne.