Klimaschützer blockierten Brücken in London - Festnahmen

Bei Protesten gegen den Klimawandel in London sind am Samstag Dutzende Menschen festgenommen worden. Wie Scotland Yard mitteilte, blockierten die Demonstranten bis in den Abend hinein mehrere Themse-Brücken im Zentrum Londons und sorgten damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Auch Rettungsdienste seien davon betroffen gewesen, hieß es in der Polizei-Mitteilung.