36 Zivilisten bei Anti-IS-Operation in Syrien getötet

Bei Luftangriffen der internationalen Koalition auf ein Versteck der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind im Osten Syriens laut Aktivisten dutzende Zivilisten getötet worden. 36 Angehörige von IS-Kämpfern seien am Samstag bei Angriffen auf das Dorf Abu Husn in der Provinz Deir Ez-Zor gestorben, darunter 17 Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.