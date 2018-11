Tiger in Indonesien in aufwendiger Befreiungsaktion gerettet

Ein unter einem Gebäude in Indonesien eingeschlossener Sumatra-Tiger ist nach mehreren Tagen gerettet worden. Wie ein Vertreter der Tierschutzbehörde in der Provinz Riau am Samstag sagte, wurde das seltene Tier aus einem 75 Zentimeter großen sogenannten Kriechkeller unter einem Geschäft auf der Insel Burung befreit.