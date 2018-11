Mountainfilm 2018 - Ganzheitsalpinismus beim Extremklettern

Der bayrische Alpinist und Extremkletterer Alexander Huber war gewissermaßen der Hauptact am vorletzten Tag des 30. Mountainfilmfestivals in Graz. Der jüngere der beiden "Huberbuam" begeisterte das Publikum im ausverkauften Stefaniensaal am Freitag mit seinem Multimedia-Soloprogramm "Die steile Welt der Berge".