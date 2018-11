"Innovation in Politics"-Award wird in Wien verliehen

Innovation und Politik - zwei Dinge, die oft nur schwer zueinander finden. Der Innovation in Politics-Award, der am Samstagabend im Wiener Rathaus zum zweiten Mal vergeben wird, stellt daher bürgernahe politische Projekte aus Europa und fortschrittliche Ideen meist auf lokaler Ebene in den Fokus.