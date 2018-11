Ulla Hahn mit Hannelore-Greve-Literaturpreis ausgezeichnet

Die Schriftstellerin Ulla Hahn ist am Freitag in Hamburg mit dem Hannelore-Greve-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Die Autorin habe mit ihrer Werkliste in den Sparten Lyrik wie Prosa Zeichen gesetzt, so die Jury. In ihren Romanen spiegele sich die Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, einschließlich des "deutschen Herbstes" und der 1968er Bewegung.