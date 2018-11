US-Justizminister hält an Russland-Ermittler Mueller fest

Der geschäftsführende US-Justizminister Matthew Whitaker hält nach Angaben eines führenden republikanischen Senators an Russland-Sonderermittler Robert Mueller fest. Senator Lindsey Graham sagte am Donnerstagabend nach Angaben eines Sprechers nach einem Treffen mit Whitaker, er sei zuversichtlich, dass es keine Einmischung in die Ermittlungen gebe.