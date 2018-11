EU-Kommissionsvize droht Italien mit Defizitverfahren

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, droht Italien im Haushaltsstreit mit einem Defizitverfahren. Der Etatentwurf für 2019 weiche signifikant von bereits gemachten Zusagen ab, sagte er der Zeitung "Il Sole 24 Ore" vom Freitag. Die Regierung in Rom strebt in ihrem Budgetentwurf für 2019 ein Defizit von 2,4 Prozent an - dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant.