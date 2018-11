Symbolische Beisetzung von Khashoggi in Istanbul

In Istanbul findet am Freitag eine symbolische Beisetzung des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi statt. Eine Gruppe von Freunden und Kollegen des "Washington Post"-Kolumnisten will mit einer Trauerfeier in der zentralen Fatih-Moschee des Regierungskritikers gedenken, der am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens am Bosporus getötet worden war.