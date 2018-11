Abgeordnete prügelten sich in Sri Lankas Parlament

Die politische Krise in Sri Lanka ist am Donnerstag in Gewalt im Parlament ausgeartet: Abgeordnete gingen mit Faustschlägen aufeinander los, Wurfgeschoße flogen durch die Luft. "Es war schwer festzustellen, wer wen schlug", sagte ein Parlamentsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Mehrere wurden verletzt, jedoch nicht schwer."