Ex-Premier Gruevski stellte Asylantrag außerhalb Ungarns

Der frühere mazedonische Premier Nikola Gruevski hat seinen Asylantrag in einer ungarischen Auslandsvertretung außerhalb Mazedoniens gestellt. Dies teilte Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest mit. Die ungarischen Behörden hätten nichts damit zu tun, dass Gruevski sein Heimatland verlassen habe, betonte Gulyas.

© APA (AFP)

Auf die Frage, wann und wie der vor einer Gefängnisstrafe geflohene Politiker, dem sein Reisepass entzogen worden war, nach Ungarn gelangen konnte, gab es keine Antwort, berichtete das Internetportal "hvg.hu". Gulyas erinnerte lediglich daran, dass Grenzen zwischen Balkanländern auch mittels eines Personalausweises passiert werden könnten.

Aus Sicherheitsgründen werde Gruevski nicht in einer für Asylanträge eingerichteten Transitzone an der ungarischen Grenze angehört, sondern in Budapest. Laut Gulyas gebe es keine Regierungsentscheidung hinsichtlich der "gesonderten Anhörung", die durch bestimmte Regelungen ermöglicht werden könnte. Ein offizieller Antrag auf Auslieferung von Gruevski seitens der mazedonischen Behörden sei noch nicht eingetroffen, sagte Gulyas.

Nach Ansicht der ungarischen Regierungspartei Fidesz ist Regierungschef Gruevski politischer Verfolgung ausgesetzt. "In Ungarn hat ein Politiker um Asyl angesucht, den eine linke Regierung - die offensichtlich unter dem Einfluss von (US-Milliardär) George Soros steht - in diesem Augenblick verfolgt und bedroht", erklärte Fidesz-Sprecher Balasz Hidveghi am Mittwoch in Budapest.

Gruevskis Asylantrag werde "rein juristisch beurteilt", hieß es. Fidesz-Sprecher Hidveghi stellte es so dar: "In Ungarn ist es ungebrochene juristische Praxis, dass das Land den wahrhaft Verfolgten Asyl gewährt."

Das mazedonische Außenministerium bezeichnete die Entscheidung Gruevskis, in Ungarn, einem EU-Staat, um Asyl anzusuchen, als eine "paradoxe Situation" bezeichnet. In einer Aussendung des mazedonischen Außenministeriums nach einem Telefongespräch des Chefdiplomaten Nikola Dimitrov mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto wurde laut der Presseagentur Makfax darauf hingewiesen, dass Mazedonien zu Regierungszeiten Gruevskis (2006-2017) auch seitens der EU-Kommission als ein "versklavtes Land" bezeichnet worden sei. Minister Dimitrov habe im Telefongespräch mit Szijjarto auch auf die Bedeutung der Herrschaft des Rechts als grundlegendes europäisches Prinzip hingewiesen, hieß es weiter.

Gruevski, der von 2006 bis 2016 an der Spitze einer rechts-nationalen Regierung stand, entzog sich mit seiner Flucht dem Antritt einer zweijährigen Haftstrafe. Mazedoniens Mitte-Links-Regierung verlangt seine Auslieferung.

Gruevski verbindet eine langjährige Freundschaft mit Ungarns rechts-konservativem Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser ist zugleich auch Vorsitzender der Fidesz-Partei. George Soros, ein aus Ungarn stammender Milliardär und Förderer von Zivilorganisationen, wurde zunächst von Gruevskis Regierung und dann von der Orbans als Bedrohung des christlichen Abendlandes diffamiert.