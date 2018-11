45-Jähriger im Bezirk Neunkirchen von Rottweiler gebissen

Eine freilaufende Rottweilerhündin hat am Mittwochvormittag auf einem Betriebsgelände in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen 45-jährigen Arbeiter mehrmals gebissen. Der Mann wurde von dem Tier am Unterarm sowie an beiden Unterschenkeln verletzt und zog sich laut Polizei zudem einen Bruch des Sprunggelenks zu. Er begab sich selbst ins Landesklinikum Neunkirchen und wurde dort ambulant behandelt.