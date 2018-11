Entscheidung im Rechtsstreit zwischen CNN und Trump naht

Im Rechtsstreit um die Aussperrung des CNN-Reporters Jim Acosta aus dem Weißen Haus fällt am Donnerstag die Entscheidung. Nach einer Anhörung der Konfliktparteien kündigte Richter Timothy Kelly an, seine Entscheidung am Nachmittag (21.00 Uhr MEZ) verkünden zu wollen. CNN-Anwalt Ted Boutrous forderte eine einstweilige Verfügung, mit der Acosta seinen Presseausweis für das Weiße Haus zurückerhält.