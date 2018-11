EGMR entscheidet über Beschwerde von Kreml-Kritiker Nawalny

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entscheidet am Donnerstag über eine Beschwerde des prominenten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. In dem Verfahren geht es um sieben Festnahmen bei Protesten zwischen 2012 und 2014. Das Urteil wird von den 17 Richtern der Großen Kammer gefällt und ist rechtskräftig. Nawalny wird in Straßburg erwartet.