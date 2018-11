92 Millionen für Hopper-Bild bei Herbstauktionen in New York

Mit rund 92 Mio. Dollar (81 Mio. Euro) hat ein Gemälde des US-Künstlers Edward Hopper (1882-1967) bei den traditionellen Herbstauktionen in New York den nächsten Rekord aufgestellt. Das Bild "Chop Suey", das zwei Frauen in einem chinesischen Restaurant zeigt, sei in der Nacht zum Mittwoch für 91,9 Millionen Dollar von einem anonymen Bieter ersteigert worden, teilte das Auktionshaus Christie's mit.