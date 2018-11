Mord-Verfahren gegen 82-jährigen Wiener eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren gegen einen 82-jährigen Wiener eingestellt, der in Verdacht geraten war, seine 69 Jahre alte Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Franz-Koci-Straße in Favoriten vergiftet zu haben. Das bestätigte Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwochnachmittag der APA.