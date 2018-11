Publikums- und Sonderpreis Gunkl, Science Busters und EAV bei Kabarettpreis geehrt

Im "Globe" Wien wurden am Montagabend die Kabarettpreise verliehen. Der Hauptpreis ging an Gunkl, der Publikumspreis an die Science Busters, der Sonderpreis an die EAV und der Förderpreis an Christoph Fritz.