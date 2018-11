Vier Männer in Niederlanden durch Schüsse getötet

Die niederländische Polizei hat in einem Geschäftsgebäude in Enschede an der Grenze zu Deutschland die Leichen von vier Männern gefunden. Sie seien sehr wahrscheinlich erschossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die vier Männer zwischen 27 und 62 Jahren seien bereits am Vortag in dem Gebäude getötet worden.