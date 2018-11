"Woman at War" gewinnt Lux-Filmpreis des EU-Parlaments

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat am Mittwoch in Straßburg den 12. Lux-Filmpreis des EU-Parlaments an "Woman at War" des Isländers Benedikt Erlingsson verliehen. Platz zwei ging an die deutsch-österreichische Koproduktion "Styx" von Wolfgang Fischer, Platz drei an die serbisch-französisch-katarische Ko-Produktion "The Other Side of Everything" von Mila Turajlic.