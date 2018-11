Merz will AfD in Deutschland halbieren

Der Kandidat im Rennen um den Vorsitz der deutschen Christdemokraten, Friedrich Merz, sagt der AfD den Kampf an und will der rechtspopulistischen Partei die Hälfte ihrer Wähler abjagen. Kurzfristig bekomme man die AfD zwar nicht weg, weil sie in allen 16 Länderparlamenten sowie im EU-Parlament und im Bundestag sitze, sagte er am Mittwoch im Interview der "Bild"-Zeitung.