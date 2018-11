Sozialversicherung - Heftige Kritik der Patientenanwälte

Vor Beginn des Sozialausschusses mit einem Expertenhearing zur Sozialversicherungsreform haben die Patientenanwälte am Mittwoch heftige Kritik an den Plänen der Regierung geübt. In einer Resolution fordern sie Regierung und Parlament auf, die geplante Schwächung des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger zurückzunehmen und diesen stattdessen zu stärken.