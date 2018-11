Neujahrskonzert 2019: Thielemann und sechs weitere Novitäten

Ein Debütant am Pult und sechs Novitäten im Programm - das ist das Line-up für das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Jänner 2019. Christian Thielemann wird das Traditionskonzert zum ersten Mal dirigieren und hat dafür gemeinsam mit dem Orchester ein Programm erstellt, in dem zahlreiche Preziosen der Strauß-Dynastie zum ersten Mal von ihrem Stammorchester intoniert werden.