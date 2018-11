Nawalny für EGMR-Prozess aus Russland ausgereist

Einen Tag nach der Hinderung an seiner Ausreise hat der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny Russland für einen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg verlassen können. "Er ist abgeflogen", bestätigte am Mittwoch Nawalnys Anwalt Iwan Schdanow den Medien.