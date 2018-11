Francois Hollande kündigt politisches Comeback an

Der frühere französische Staatschef Francois Hollande hat sein politisches Comeback angekündigt. "Ich werde zurückkehren", sagte Hollande zu einer seiner Anhängerinnen am Samstag am Rande einer Buchpräsentation in Südwestfrankreich. Kameras des privaten Senders TMC fingen das Gespräch ein, wie franceinfo (online) am Mittwoch berichtete.