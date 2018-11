Mazedonien: Geflüchteter Ex-Premier in Budapest

Das mazedonische Innenministerium hat am Dienstagabend in einer Aussendung bestätigt, dass sich der geflüchtete Ex-Premier Nikola Gruevski in Ungarn befindet. Dies sei vom ungarischen Innenministerium bekräftigt worden, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI.