Gegenwind für May vor Kabinettssitzung zu Brexit-Entwurf

Vor der Sitzung des britischen Kabinetts zum Brexit-Vertragsentwurf sieht sich Premierministerin Theresa May heftigem Gegenwind aus ihrer eigenen Partei ausgesetzt. Konservative Abgeordnete riefen Kabinettsmitglieder auf, den Entwurf abzulehnen und drohten mit einer Blockade im Parlament. May selbst dagegen argumentierte am Mittwoch, der Brexit-Entwurf erfülle das Votum des britischen Volkes.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/PRU)

Nach schwierigen Verhandlungen in den vergangenen Monaten hatte Mays Büro am Dienstagabend mitgeteilt, dass sich Großbritannien und die EU auf einen Vertragsentwurf für den britischen EU-Austritt verständigt hätten. Aus Brüssel verlautete, es sei eine technische Vereinbarung erzielt worden. Nun müsse auf beiden Seiten noch eine Einigung auf politischer Ebene folgen.

Gegner und Befürworter des britischen EU-Austritts versammelten sich während der Kabinettsberatungen über den Brexit-Vertragsentwurf am Mittwoch nahe dem Regierungssitz in London zu Protesten. Etwa hundert Demonstranten forderten Premierministerin Theresa May auf, den vereinbarten Kompromiss mit Brüssel zu verwerfen und einen harten Brexit zu vollziehen.

Sie hielten Schilder mit Parolen wie "Rettet den Brexit" hoch und warnten die Regierungschefin davor, die Wähler zu "betrügen". Auf der anderen Straßenseite machten EU-freundliche Demonstranten ihrem Ärger über den geplanten Austritt ihres Landes aus der EU Luft. Sie verlangten ein zweites Brexit-Referendum. May hatte ihre Minister in die Downing Street bestellt, um mit ihnen über den Vertragsentwurf für den Brexit zu beraten. Die Sitzung begann am frühen Nachmittag und dauerte am Abend noch an.

Als einer der entscheidenden Punkte in den Brexit-Verhandlungen galt die Frage nach der künftigen Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Der irische Fernsehsender RTE berichtete am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze vermeide.

Demnach verständigten sich die EU und Großbritannien offenbar auf einen Kompromiss, der vorübergehend gemeinsame Zollregeln der EU mit dem gesamten Vereinigten Königreich sowie spezielle Regelungen für Nordirland vorsieht, solange kein endgültiges Handelsabkommen steht.

Brexit-Hardliner wie Ex-Außenminister Johnson befürchten, dass Großbritannien dauerhaft an die EU gebunden sein könnte. Sein Land drohe mit der Einigung zum "Vasallenstaat" zu werden, sagte Johnson der BBC. Seine Ex-Kabinettskollegen rief er auf, den Entwurf zurückzuweisen. Er selbst werde im Parlament dagegen stimmen.

Ex-Brexit-Minister David Davis, der zeitgleich mit Johnson zurückgetreten war, erklärte, das Kabinett und alle konservativen Abgeordneten sollten "aufstehen" und "Nein sagen zu dieser Kapitulation".

May wird seit langem von konservativen Abgeordneten wegen ihres Brexit-Kurses kritisiert. Am Mittwoch warb sie im Parlament für den Vertragsentwurf mit der EU: "Was wir ausgehandelt haben, ist ein Deal, der das Votum des britischen Volkes erfüllt", sagte sie mit Blick auf das Brexit-Referendum von 2016.