Schieles "Dämmernde Stadt" für 22 Mio. Euro versteigert

Egon Schieles "Dämmernde Stadt" (Kleine Stadt II) ist von Sotheby's in New York für 24,57 Mio. US-Dollar (21,81 Mio. Euro) versteigert worden. Das Gemälde aus 1913 überstieg den Schätzpreis deutlich, der bei bis zu 18 Mio. US-Dollar lag. Das Werk aus der Sammlung Elsa Koditschek gehörte damit zu den Toplosen der Auktion, bei der Arbeiten in Höhe von 315 Mio. US-Dollar den Besitzer wechselten.