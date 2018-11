"Buch Wien" verzeichnete neuerlich Rekordbesuch

Die "Buch Wien" hat auch heuer wieder einen Rekordbesuch verzeichnet. Laut einer Aussendung vom Sonntagabend wurden bei der am vergangenen Mittwoch eröffneten und am Sonntag beendeten Buchmesse in der Bundeshauptstadt rund 51.000 Besucher gezählt. Das waren um 2.500 mehr als bei der bisherigen Bestmarke aus dem Vorjahr.