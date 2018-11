Überschwemmungen in Argentinien nach Unwetter

Nach heftigen Überschwemmungen in Argentinien sind rund 1.300 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Betroffen waren zehn Gemeinden um die Hauptstadt Buenos Aires, wie die staatliche Nachrichtenagentur Telam am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichtete. Ein heftiges Unwetter hatte am Vortag die südamerikanische Metropole heimgesucht.