Wanderin in Vorarlberg von Stein am Kopf getroffen - Tot

Eine 27-Jährige ist am Sonntag beim Wandern in Vorarlberg tödlich verunglückt. Sie wurde laut Angaben der Polizei von einem Stein am Kopf getroffen und stürzte einige Meter ab. Die Frau war in der Früh mit zwei Begleitern von Hochtannberg in Richtung Widderstein unterwegs, als die Wanderer einen Steinschlag kommen hörten und Deckung suchten.