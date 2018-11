Oberösterreichs jüngster Bürgermeister ist 22 Jahre alt

Der erst 22-jährige Fabian Grüneis (ÖVP) hat die Bürgermeister-Wahl am Sonntag in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen gewonnen. Er ist damit der jüngste Bürgermeister in Oberösterreich. Grüneis erhielt 52,4 Prozent der Stimmen. Damit war keine Stichwahl mehr notwendig. Er setzte sich gegen Andreas Aumayr (Grüne) und Gerhard Kaltseis (FPÖ) durch, die auf 39,7 bzw. 7,9 Prozent kamen.