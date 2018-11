Belgische Firma überwies 30.000 Euro zu viel Gehalt

Aus Versehen hat ein belgisches Stahlwerk 230 Mitarbeitern in diesem Monat mit dem Gehalt jeweils rund 30.000 Euro zu viel überwiesen. Es handle sich um falsch zugewiesene Prämien, berichteten belgische Medien am Wochenende. Die Firma Thy-Marcinelle in Charleroi wolle das Geld - insgesamt rund sieben Millionen Euro - spätestens am Montag zurückfordern.