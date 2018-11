Interims-Direktion für KHM Wien ausgeschrieben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die seit 2009 amtierende Generaldirektorin dürfte also auch während der Übergangsperiode an der Spitze des Museums bleiben. Ihr designierter Nachfolger, der deutsche Museumschef Eike Schmidt, ist derzeit noch Direktor der Uffizien in Florenz.