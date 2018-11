Pensionistin im Burgenland erstochen - 31-Jähriger gesteht

Eine 75 Jahre alte Frau ist Samstagnachmittag in Rohrbach im Bezirk Mattersburg im Burgenland durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie später im Krankenhaus verstarb. Der mutmaßliche Täter, ein 31-jähriger Burgenländer, wurde im Ortszentrum von Rohrbach festgenommen. Der Mann zeigte sich laut Staatsanwaltschaft bei einer ersten polizeilichen Einvernahme am Sonntag geständig.