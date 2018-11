Neuauszählungen nach Zwischenwahlen in Florida

Mehr als drei Tage nach den Zwischenwahlen in den USA haben die Behörden in Florida Neuauszählungen der Stimmen in den noch offenen Rennen angeordnet. So müssen vor allem die Stimmen bei der Wahl für den US-Senat sowie für den Gouverneursposten maschinell neu ausgezählt werden, wie die Behörden des US-Staates am Samstag mitteilten.