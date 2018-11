Bogner-Strauß zur neuen ÖVP-Frauenchefin gewählt

Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß ist am Samstag in Graz zur ÖVP-Frauenchefin gewählt worden. Sie übernimmt diese Funktion von Dorothea Schittenhelm, die seit 2010 an der Spitze der VP-Teilorganisation stand. In ihrer Rede forderte die neue ÖVP-Frauenchefin mehr Mut von Frauen, Rollenbilder aufzubrechen.