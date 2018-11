25 Verletzte bei Explosion auf türkischem Stützpunkt

Bei einer Explosion auf einem Stützpunkt der türkischen Armee im Südosten des Landes sind mindestens 25 Soldaten verletzt worden, sieben weitere wurden vermisst. Bei der Explosion im Anschluss an Artilleriefeuer handelte es sich um einen Unfall, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich auf dem Stützpunkt Süngü Tepe in der Provinz Hakkari.