Mindestens sieben Tote bei Überschwemmungen in Jordanien

Bei schweren Überschwemmungen infolge von Unwettern sind in Jordanien am Freitag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden vermisst, wie die Regierung und der Zivilschutz mitteilten. Zudem mussten mehr als 3700 Touristen aus der weltberühmten Ruinenstätte Petra in Sicherheit gebracht werden.