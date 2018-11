Auch zweite Leiche in Salzburger Wald identifiziert

Nach dem Auffinden von zwei Leichen am Mittwochabend in einem Wald bei Lamprechtshausen im Salzburger Flachgau steht nun auch die Identität des toten Mannes fest. Es handelt sich - wie bereits am Donnerstag angenommen - um einen 62-Jährigen aus Pfarrkirchen in Bayern. Die Tote, eine 47-jährige in Pfarrkirchen lebende Österreicherin, war bereits gestern eindeutig identifiziert worden.