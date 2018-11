Drogen und Waffen in Villacher Wohnung sichergestellt

Die Polizei hat am Dienstag in Villach einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden in der Wohnung eines 29-Jährigen 800 Gramm verkaufsfertiges Cannabis, 30 Gramm des Amphetamin-Präparats MDMA, zehn Ecstasy-Tabletten, sechs LSD-Strips und zahlreiche Substitutionsmedikamente sichergestellt. Außerdem hatte der Mann verbotene Waffen daheim.