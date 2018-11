22 Rebellen bei Regierungstruppen-Angriff in Syrien getötet

Bei einem Angriff syrischer Regierungstruppen in der Nähe der Provinz Idlib sind nach Angaben von Aktivisten 22 Rebellen getötet worden. Zudem seien Dutzende weitere Menschen bei der Attacke in der Provinz Hama verletzt worden, wie die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mitteilte

Die Kämpfe innerhalb der geplanten entmilitarisierten Zone um die letzte verbliebene Rebellenhochburg in Syrien waren in der Nacht auf Freitag ausgebrochen, nachdem die syrische Armee eine Stellung der Gruppe Jaish al-Issa im Norden der Provinz Hama erobert hatte, so die Beobachtungsstelle. Die Kämpfe seien die blutigsten, seitdem Russland und die Türkei sich im September auf die Errichtung einer demilitarisierten Zone in dem Gebiet geeinigt hatten.

Idlib ist die letzte große Rebellenhochburg in Syrien. Von Russland unterstützte Regierungstruppen hatten in den vergangenen Monaten große Teile des Landes zurückerobert.